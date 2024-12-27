Екатеринбург подвел итоги года в сфере образования

Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
Как сообщил Константин Шевченко, в этом году было закончено строительство целого ряда уникальных образовательных учреждений. В Академическом районе открыта первая пятиэтажная школа города. Школа № 300 на улице Рощинской стала площадкой комплексной безопасности, созданной в партнерстве с МЧС. Школа № 41 была возведенная в рамках государственно-частного партнерства. Также в будущем учебном году откроет двери еще одна новая школа — № 314 на улице Советской.
Обсуждая кадровые вопросы, Константин Шевченко отметил, что на сегодняшний день образовательная сфера Екатеринбурга не испытывает выраженного кадрового голода. Кадры удается готовить в том числе благодаря системе ранней профориентации, функционирующей в партнерстве с учреждениями среднего профессионального и высшего образования.
Также немаловажен тот факт, что в уходящем году в городских школах открылось значительное количество профильных классов — юридических, дипломатических и пр. Все они активно поддерживаются партнерскими организациями. В настоящий момент с руководством Уральского горного университета обсуждается перспектива создания класса для будущих специалистов горнодобывающей отрасли.
Отметим также, что екатеринбургские педагоги делают успехи в части признания профессионального признания. В частности, в этом году директор школы № 1 Екатеринбурга Алексей Махновецкий был удостоен почетного звания «Директор года России».
Как ранее сообщалось, пятьдесят педагогов получили премии губернатора Свердловской области, а также награды за участие во всероссийских и региональных профессиональных конкурсах. Церемония награждения прошла во Дворце молодежи в Екатеринбурге.
Итоги конкурса подводили по 10 номинациям. Среди них: «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют», «Воспитать человека», «Мастер-наставник» «Лидер в образовании» и другие.