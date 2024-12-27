Екатеринбург подвел итоги года в сфере образования

Как сообщил Константин Шевченко, в этом году было закончено строительство целого ряда уникальных образовательных учреждений. В Академическом районе открыта первая пятиэтажная школа города. Школа № 300 на улице Рощинской стала площадкой комплексной безопасности, созданной в партнерстве с МЧС. Школа № 41 была возведенная в рамках государственно-частного партнерства. Также в будущем учебном году откроет двери еще одна новая школа — № 314 на улице Советской.