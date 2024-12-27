Набережную Спортивной гавани во Владивостоке откроют в начале следующего года

Второй этап благоустройства набережной Спортивной гавани во Владивостоке близится к завершению. Участок от улицы Пограничной до фонтана будет открыт для горожан в начале следующего года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
На прибрежной территории уже появились амфитеатр, качели, скамейки и новые зеленые насаждения. На площади у фонтана завершается укладка брусчатки и финальная подрезка плитки.
Территория набережной получила новые опоры освещения и ландшафтную подсветку. В рамках проекта благоустройства был реализован сквер с терренкуром, соединяющий улицу Пограничную с променадом. Здесь высадили растения, вдохновленные прибрежными ландшафтами Приморья, включая вечнозеленые.
«Реконструкция набережной идет в ежедневном режиме. Вскоре планируем завершить работы и полностью открыть набережную для посещения», — отметили в подрядной организации.
Отмечается, что благоустройство проводится на средства специального казначейского кредита в рамках мастер-плана развития Владивостока по инициативе главы города Константина Шестакова.