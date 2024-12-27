Астронавт Чиао рассказал о встрече с двумя НЛО во время полета над Техасом

Бывший астронавт NASA Лерой Чиао чуть не столкнулся с двумя неопознанными летательными объектами в 2023 году. Подробности об инциденте он рассказал в беседе с New York Post.
По словам астронавта, это случилось во время одного из полетов над американским штатом Техас. Чиао передвигался на своем самолете, когда в небе появились загадочные «металлические сферы» диаметром около метра. Мужчина был на высоте 2,5 километра над землей.
«Они пронеслись мимо левого борта моего самолета, прямо под ним, где-то в шести метрах», — отметил Чиао.
При этом объекты не появились на радаре самолета. Также их «упустил» диспетчер одного из близлежащих аэропортов.
Сначала астронавт подумал, что это объект одной из военных программ. Однако он не был похож на беспилотник. Что это было, Чиао до сих пор не знает.
Ранее сообщалось, что американцев волнуют беспилотники неизвестной природы, которые кружат над США. В последние недели они летают по всей стране, в том числе над военными базами, но особенно много их в штате Нью-Джерси.