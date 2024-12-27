Хабаровский «СКА-Нефтяник» в Ульяновске разгромил местную «Волгу»

В Ульяновске состоялся последний в этом году матч Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. «Волга» на своем льду принимала хабаровский «СКА-Нефтяник», который без труда разгромил хозяев площадки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Счет был открыт уже на пятой минуте матча. Отличился Юрий Шардаков, спустя еще пять минут успех он же оформил дубль. А спустя еще пять минут — капитан дальневосточников оформил хет-трик. Волжане смогли сократить счет лишь к середине первого тайма. Но хабаровчане продолжили расстреливать ворота хозяев, забив еще 4 мяча, «Волга» ответила лишь одним. Команды ушли на перерыв при счете 2:7.
Во втором тайме армейцы не стали сбавлять темп, радуя хабаровских болельщиков и огорчая фанатов Ульяновска, не оставляя никаких шансов «Волге» как-то догнать гостевую команду. Игра завершилась со счетом 3:13, причем Юрий Шардаков заработал пента-трик, забив пять голов за матч.
— Игра получилась хорошая и важная для нас. Мы хотели показать, что мы умеем играть в хоккей, и я считаю, что у нас получилось, — прокомментировал после матча и. о. главного тренера «СКА-Нефтяника» Артур Федоров.
Следующую игру «СКА-Нефтяник» проведет в Иркутске 9 января, армейцам предстоит встреча с «Байкал-Энергией».