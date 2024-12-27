Хабаровский «СКА-Нефтяник» в Ульяновске разгромил местную «Волгу»

Счет был открыт уже на пятой минуте матча. Отличился Юрий Шардаков, спустя еще пять минут успех он же оформил дубль. А спустя еще пять минут — капитан дальневосточников оформил хет-трик. Волжане смогли сократить счет лишь к середине первого тайма. Но хабаровчане продолжили расстреливать ворота хозяев, забив еще 4 мяча, «Волга» ответила лишь одним. Команды ушли на перерыв при счете 2:7.