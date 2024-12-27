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Просрочка и тараканы: пекарня кормила детей в Приморье опасной продукцией

ВЛАДИВОСТОК, 27 декабря, ФедералПресс. В Черниговском районе обнаружена пекарня с серьезными нарушениями санитарно-эпидемиологических норм. Вся продукция поставлялась в образовательные учреждения округа.

Источник: Lmbuga/CC BY-SA 3.0

«Установлено, что работники предприятия не имеют санитарных книжек и не оформлены официально. Продукция готовится в помещениях, не предназначенных для этих целей, используется сырье с истекшими сроками годности, а в холодильниках были обнаружены тараканы», — сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

Выявленные нарушения могли угрожать здоровью детей. В настоящее время все контракты на поставку продукции в образовательные учреждения с предпринимателем расторгнуты. Прокуратура продолжает проверку.

Напомним, в Приморье школьники заболели туберкулезом, питаясь в столовой образовательного учреждения. В настоящее время дело уже дошло до суда.

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