Просрочка и тараканы: пекарня кормила детей в Приморье опасной продукцией

«Установлено, что работники предприятия не имеют санитарных книжек и не оформлены официально. Продукция готовится в помещениях, не предназначенных для этих целей, используется сырье с истекшими сроками годности, а в холодильниках были обнаружены тараканы», — сообщили в пресс-службе прокуратуры края.