Просрочка и тараканы: пекарня кормила детей в Приморье опасной продукцией

«Установлено, что работники предприятия не имеют санитарных книжек и не оформлены официально. Продукция готовится в помещениях, не предназначенных для этих целей, используется сырье с истекшими сроками годности, а в холодильниках были обнаружены тараканы», — сообщили в пресс-службе прокуратуры края.
Выявленные нарушения могли угрожать здоровью детей. В настоящее время все контракты на поставку продукции в образовательные учреждения с предпринимателем расторгнуты. Прокуратура продолжает проверку.
Напомним, в Приморье школьники заболели туберкулезом, питаясь в столовой образовательного учреждения. В настоящее время дело уже дошло до суда.