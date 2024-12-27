Жителей Хабаровского края обеспечат транспортом на новогодних праздниках

Транспортный комплекс Хабаровского края готовится к бесперебойной работе в период новогодних праздников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В профильном ведомстве прикладывают все усилия, чтобы жителям и гостям региона беспроблемно передвигаться по субъекту.
По информации пресс-службы министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, городской общественный транспорт в столице региона и Комсомольске-на-Амуре 30 и 31 декабря будет работать по графику будних дней, 1 и 2 января — как в выходные, а с 3 числа вновь вернётся к обычному расписанию.
Что касается районов региона, то там автомобильные перевозки все новогодние каникулы будут производиться согласно графику выходного дня. Исключение сделают только в Хабаровском районе — там пригородные маршруты в границах муниципалитета с 1 по 3 января выполнят с изменениями, а начиная с 4 января — по обычному графику.
— Автотранспортным предприятиям региона рекомендовано усилить контроль за работой на линии, не допускать нарушений расписаний и схем движения. Экипажам поручено обеспечить наличие актуальной информации в салонах автобусов, включая расписания, тарифы, правила пассажирских перевозок и контактные данные диспетчерских служб, — рассказали в краевом Минтрансе.
Что касается воздушного транспорта, то на время длинных выходных авиакомпании вводят дополнительные рейсы. Так, «Аэрофлот» до 11 января организует сверх плана борты по маршруту Москва — Хабаровск — Москва. Кроме того, на местных направлениях «Хабаровские авиалинии» выполнит четыре дополнительных рейса из краевой столицы в Охотск и обратно — 3, 5, 7 и 9 января.
На железнодорожном транспорте также подготовились к увеличенной нагрузке. Будет запущен дополнительный поезд дальнего следования «Хабаровск — Тихоокеанская» до приморской Находки, который выполнит 6 рейсов. Отправление из Хабаровска запланировано на 27, 28 и 29 декабря в 17:52, а прибытие на станцию Тихоокеанская — на следующий день в 09:55.
Обратные рейсы начнут выполнять 28, 29 и 30 декабря в 17:23 по местному времени, а прибывать в краевую столицу поезд будет в 09:30 следующего дня. Пригородные поезда будут ходить по новогоднему расписанию.
Морская паромная переправа Ванино — Холмск будет работать в штатном режиме по обычному расписанию. Пункт пропуска Покровка в новогодние праздники функционирует 30 декабря, а также 3, 6 и 8 января.