Жителей Хабаровского края обеспечат транспортом на новогодних праздниках

Что касается районов региона, то там автомобильные перевозки все новогодние каникулы будут производиться согласно графику выходного дня. Исключение сделают только в Хабаровском районе — там пригородные маршруты в границах муниципалитета с 1 по 3 января выполнят с изменениями, а начиная с 4 января — по обычному графику.