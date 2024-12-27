«Оборонлогистика»: норвежское судно отказалось спасать экипаж Ursa Major

Тонущих в Средиземном море российских моряков с судна Ursa Major отказалось принимать на борт норвежский корабль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на группу компаний «Оборонлогистика», которая владеет судном.
«При подходе спасательной шлюпки к борту норвежское судно отказалось принимать членов экипажа Ursa Major, ссылаясь на некий запрет», — сообщили в компании.
Также там отметили, что это обстоятельство является грубейшим нарушением десятой статьи Международной конвенции о спасании.
Ранее военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова политолог Александр Перенджиев заявлял, что теракт на Ursa Major является местью западных стран за расширение РФ транспортных коридоров.
До этого стало известно, что на борту Ursa Major произошли три взрыва, в результате которых образовалась пробоина размером 50 на 50 сантиметров.