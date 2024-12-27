Отключения света на Украине могут растянуться на несколько лет

Временные отключения света на Украине будут продолжаться еще долгое время. Такое заявление сделал директор Центра энергетических исследований Александр Харченко в беседе с местными СМИ.
По его словам, ситуация не изменится, даже когда энергетическая система страны будет восстановлена. Длительность таких отключений будет зависеть как от погодных условий, так и от внешних обстоятельств.
«Отключения света с нами надолго. Надолго — это на пару лет», — отметил Харченко.
Ограничения на Украине возникают уже при небольшом минусе. Проблема в том, что в государстве не осталось достаточного объема генерации.
Напомним, 13 декабря власти Украины запросили импорт электроэнергии у пяти соседних стран после массированного удара ВС РФ по энергетической инфраструктуре. На днях стало известно о введении экстренных отключений света в Киеве и нескольких областях Украины из-за тяжелой ситуации в энергосистеме.