Новый год начнется с выхода фильма-сказки «Финист. Первый богатырь»

«Финист» — приквел трилогии «Последний богатырь» и первый фильм киновселенной, сделанный без участия Disney. Как и раньше, фэнтези с Юлией Пересильд, Кириллом Зайцевым, Федором Добронравовым и голосом Павла Прилучного нацелено на семейного зрителя в самом широком смысле. «Известия» посмотрели сказку и обнаружили, что это вполне самостоятельное произведение.
Чтобы понять, как сильно и с каким интересом профессиональные зрители ждали «Финиста», нужно вернуться на несколько лет назад и понять, какое значение имеет франшиза «Последний богатырь» для российского кино и почему этот проект знаковый и важный.
До недавнего времени считалось, что жанр фильма-сказки в России умер и, возможно, навсегда. Отдельные картины, сделанные по советским стандартам, не находили отклика у публики и в лучшем случае оседали где-то в дневном телеэфире, никому и в голову не приходило делать на них ставку.
Понятно, что от «Финиста» в такой ситуации и ждали многого. Кроме того, трудность была с главным героем: Финист присутствовал в прошлых фильмах и сериале, и нужно было либо давать рассказ о том, как он стал нарциссичным чудаком, с которым невозможно находиться рядом, либо идти каким-то другим путем. Нельзя было построить этот рассказ как историю перевоспитания, в отличие от Вани в «Последнем богатыре», иначе это противоречило бы «лору».
Но самое главное — нужно было сделать так, чтобы «Финист» выделялся на фоне многочисленных фильмов-сказок, которые теперь выходят по две в месяц и почти все подозрительно похожи на того самого «Последнего богатыря», который их породил.
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Восток — дело топовое: каким получился «Финист. Первый богатырь».