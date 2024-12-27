«У кого МТС, “Забугорище” отключаем срочно!»: хабаровчане пересылают друг-другу фейковые предупреждения

— Конечно же, это фейк, — уверенно отвечает «Московскому комсомольцу в Хабаровске» Кирилл Куклин, официальный представитель сектора обслуживания корпоративных клиентов МТС. — Ко мне вот сейчас тоже несколько абонентов моих обратились, сказали, что им такое же прислали. Эта услуга вообще предназначена для международного роуминга — работает и снимает деньги с баланса только в случае нахождения за границей и только в случае выхода в интернет или совершения звонка. И в целом это полезная услуга для роуминга. Нельзя ее отключать.