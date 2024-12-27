«У кого МТС, “Забугорище” отключаем срочно!»: хабаровчане пересылают друг-другу фейковые предупреждения

Утро 27 декабря у многих хабаровчан началось не с кофе, а с нервирующих сообщений.
«Добрый день. Сегодня был взломан сервер МТС, и всем абонентам подключена услуга “Забугорище” или “Заграница”. На сегодняшний день она имеет статус бесплатной, но с 1 января начнет взиматься посуточная плата от 450 до 600 рублей в сутки — когда будете отключать, увидите. Касается всех абонентов… Сообщите близким и друзьям».
Хабаровск загудел, как потревоженный улей. Все немедленно бросились оповещать своих коллег, родственников и друзей. Оно и понятно — стремление помочь ближнему заложено в нас эволюцией, человек — высокосоциальный вид. Тем более что мошенников и видов мошенничества нынче как грязи — не успеваешь запомнить старые схемы, придумываются новые.
Корреспондент «МК» тоже едва не попался в эту ловушку и даже успел перебросить пару таких сообщений родственникам. Но затем включилось критическое мышление, а окончательно развеял все сомнения эксперт, чей опыт работы в сфере услуг мобильных операторов — больше 14 лет.
— Конечно же, это фейк, — уверенно отвечает «Московскому комсомольцу в Хабаровске» Кирилл Куклин, официальный представитель сектора обслуживания корпоративных клиентов МТС. — Ко мне вот сейчас тоже несколько абонентов моих обратились, сказали, что им такое же прислали. Эта услуга вообще предназначена для международного роуминга — работает и снимает деньги с баланса только в случае нахождения за границей и только в случае выхода в интернет или совершения звонка. И в целом это полезная услуга для роуминга. Нельзя ее отключать.
Специально для читателей «МК» объясняем простую математику: в роуминге мегабайт интернета стоит 1000 рублей. А входящий и исходящий звонок за одну минуту — 150−300 рублей. «Забугорище» дает возможность сэкономить, за 450−490 рублей в сутки, в зависимости от страны пребывания, абоненту будет доступен гигабайт интернета и бесплатные входящие и исходящие вызовы в роуминге.
— При коротких поездках выручает, так как по стоимости это столько же, во сколько обходится покупка местной симки, — объясняет Кирилл Куклин. — И эта услуга архивная, если ее отключить, то потом не подключить уже обратно. А новая услуга у МТС взамен этой стоит уже 550 рублей в сутки и дает гораздо меньше бесплатных звонков в роуминге.
Играя на человеческих страхах, создатели фейковых новостей подкидывают все новые и новые поводы для паники и необдуманных решений. Так вышло и в этот раз, когда безобидная услуга, работающая только при выезде в другую страну и только по желанию самого абонента, так напугала неосведомленных граждан. Вывод один — не верить ничему, на чем вы видите надпись «Часто пересылаемое», и проверять информацию самостоятельно в авторитетных источниках.