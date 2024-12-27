Снег ожидает южноуральцев в пятницу

В пятницу, 27 декабря, в Челябинской области будет облачно с прояснением, местами небольшой снег, на севере до умеренного, в отдельных районах метели. Температура воздуха днем составит от 0 до −5 градусов. Ветер западной четверти 4−9 метров в секунду, местами порывы до 16.
В Челябинске сегодня облачно с прояснением, небольшой снег. Температура воздуха днем составит от −1 до −3 градусов. Ветер западный, юго-западный 5−10 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 27 декабря, у Илариона, Ипатия, Зосимы, Николая, Филимона.
Между прочим, 27 декабря 2024 года отмечают Филимонов день. Согласно народным приметам, сегодня нельзя начинать новые дела. Считается, что они могут привести к потерям.