Снег ожидает южноуральцев в пятницу

В пятницу, 27 декабря, в Челябинской области будет облачно с прояснением, местами небольшой снег, на севере до умеренного, в отдельных районах метели. Температура воздуха днем составит от 0 до −5 градусов. Ветер западной четверти 4−9 метров в секунду, местами порывы до 16.