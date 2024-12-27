Малинен: Финляндия и Швеция капитулируют в случае конфликта РФ и НАТО

Швеции и Финляндии придётся капитулировать в случае «прямого столкновения» с Российской Федерацией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
Он отреагировал на заявление Североатлантического альянса о манёврах ВС Норвегии в «горных зимних условиях».
«Если дело дойдёт до столкновения РФ и НАТО, Финляндия и Швеция будут вынуждены капитулировать», — написал Малинен в соцсети X*.
По его утверждению, в случае вооружённого конфликта в Северной Европе будут лишь государства, потерпевшие поражение.
Малинен выразил мнение, что российская сторона может нанести удары по Стокгольму и Финляндии «Орешником» и «тактическим ядерным оружием».
Ранее профессор Хельсинского университета Туомас Малинен заявил, что украинский конфликт может завершиться только после капитуляции Вооружённых сил Украины.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.