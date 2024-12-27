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Житель Березников выступил на шоу Первого канала «Народный Ледниковый»

Дмитрий Кучев прошел кастинг среди фигуристов-любителей.

Источник: Администрация города Березники

Житель Березников Дмитрий Кучев выступил в кастинге шоу Первого канала «Народный Ледниковый». Фигурист-любитель вышел на лед в образе Остапа Бендера.

Фигурным катанием Дмитрий Кучев увлекается шесть лет. О фигурном катании он мечтал с детства. По словам Дмитрия, школьником его не взяли в спортивную секцию. Ему объяснили, что в 10 лет начинать уже поздно.

В администрации Березников пояснили, Дмитрий рискнул осуществить заветное желание. Сейчас он занимается под руководством тренерской пары Екатерины и Дениса Боровых.

Выступление на проекте «Народный Ледниковый» стало для него колоссальным опытом, а отзывы и напутствия известных спортсменов служат ориентиром для дальнейшей творческой работы.

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