Житель Березников выступил на шоу Первого канала «Народный Ледниковый»

Житель Березников Дмитрий Кучев выступил в кастинге шоу Первого канала «Народный Ледниковый». Фигурист-любитель вышел на лед в образе Остапа Бендера.
Фигурным катанием Дмитрий Кучев увлекается шесть лет. О фигурном катании он мечтал с детства. По словам Дмитрия, школьником его не взяли в спортивную секцию. Ему объяснили, что в 10 лет начинать уже поздно.
В администрации Березников пояснили, Дмитрий рискнул осуществить заветное желание. Сейчас он занимается под руководством тренерской пары Екатерины и Дениса Боровых.
Выступление на проекте «Народный Ледниковый» стало для него колоссальным опытом, а отзывы и напутствия известных спортсменов служат ориентиром для дальнейшей творческой работы.