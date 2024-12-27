Годовая инфляция в Хабаровском крае замедлилась до восьми процентов

«Рост цен на подержанные легковые иномарки замедлился. В прошлом ноябре их стоимость резко выросла из-за экспортных ограничений, введенных одной из азиатских стран в августе 2023 года. В этом году цены росли медленнее, чем год назад и в октябре 2024 года, что связано с падением спроса из-за ужесточения условий автокредитования», — рассказал заместитель управляющего Отделением Банка России по Хабаровскому краю Петр Соколов.