Годовая инфляция в Хабаровском крае замедлилась до восьми процентов

В ноябре годовая инфляция в Хабаровском крае снизилась до 8%, тогда как в октябре она составляла 8,5%. Это изменение связано с уменьшением спроса на отдельные товары и увеличением предложения некоторых услуг. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«Рост цен на подержанные легковые иномарки замедлился. В прошлом ноябре их стоимость резко выросла из-за экспортных ограничений, введенных одной из азиатских стран в августе 2023 года. В этом году цены росли медленнее, чем год назад и в октябре 2024 года, что связано с падением спроса из-за ужесточения условий автокредитования», — рассказал заместитель управляющего Отделением Банка России по Хабаровскому краю Петр Соколов.
Замедлился рост цен на услуги. Стоимость зарубежного туризма снизилась в годовом выражении благодаря меньшему увеличению цен перед новогодними праздниками. На ситуацию повлияло расширение предложения туров, связанное с возобновлением прямых рейсов из Хабаровска в одну из стран Юго-Восточной Азии.
В ноябре годовая инфляция по России составила 8,9%. Инфляционное давление остается на уровне максимумов года. По мнению Банка России, текущая жесткость денежно-кредитной политики способствует снижению инфляции и достижению целевых 4% к 2026 году.
По оценке Банка России, жесткая денежно-кредитная политика создает условия для снижения темпов роста цен и возвращения инфляции к уровню 4% в 2026 году.