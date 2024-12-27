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На метромосту в Омске появилось новогоднее поздравление

Омичи заметили яркое поздравление на омском мосту.

Источник: Комсомольская правда

Во всю протяженность метромоста зажглась праздничная бегущая строка: «С новым годом 2025».

Омичи успели сфотографировать праздничную подсветку. Фото появилось в омской группе «Омск путеводитель». Такая иллюминация включилась впервые.

Омичи в комментариях отмечают, что яркое и масштабное поздравление стало украшением города, сделав его еще более праздничным накануне самого долгожданного события года. Добавим, что город уже украшен к празднику, установлены световые инсталляции и тематические декорации, которые создадут незабываемую атмосферу для жителей и гостей города.

Напомним, что об основных мероприятиях в новогодние праздники мы рассказывали в нашем обзоре.