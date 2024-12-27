На метромосту в Омске появилось новогоднее поздравление

Во всю протяженность метромоста зажглась праздничная бегущая строка: «С новым годом 2025».
Омичи успели сфотографировать праздничную подсветку. Фото появилось в омской группе «Омск путеводитель». Такая иллюминация включилась впервые.
Омичи в комментариях отмечают, что яркое и масштабное поздравление стало украшением города, сделав его еще более праздничным накануне самого долгожданного события года. Добавим, что город уже украшен к празднику, установлены световые инсталляции и тематические декорации, которые создадут незабываемую атмосферу для жителей и гостей города.
Напомним, что об основных мероприятиях в новогодние праздники мы рассказывали в нашем обзоре.