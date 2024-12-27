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Осуждённый за коррупцию экс-мэр Владивостока Пушкарёв отправился на СВО

Игорь Пушкарёв заключил контракт с Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Бывший глава города Владивостока Игорь Пушкарёв, осуждённый за коррупцию и злоупотребление полномочиями, отбыл в зону проведения специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Адвокат Пушкарёва Руслан Омельченко рассказал агентству, что экс-мэр отбыл на СВО после того, как заключил контракт с Минобороны РФ.

«Да, мой доверитель находится в настоящий момент в зоне проведения СВО», — сказал он.

Напомним, первый приговор Пушкарёву был вынесен в 2019 году, ему назначили 15 лет колонии строгого режима за незаконное получение больше 1,4 миллиарда рублей по муниципальным контрактам.

В 2022-м году Пушкарёва также приговорили к пяти годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями.

Сообщения о том, что Пушкарёв может отправиться в зону проведения специальной военной операции, появились осенью текущего года. Ранее экс-мэра Владивостока подтвердил, что он подписал контракт.