Осуждённый за коррупцию экс-мэр Владивостока Пушкарёв отправился на СВО

Бывший глава города Владивостока Игорь Пушкарёв, осуждённый за коррупцию и злоупотребление полномочиями, отбыл в зону проведения специальной военной операции, сообщает ТАСС.
Адвокат Пушкарёва Руслан Омельченко рассказал агентству, что экс-мэр отбыл на СВО после того, как заключил контракт с Минобороны РФ.
«Да, мой доверитель находится в настоящий момент в зоне проведения СВО», — сказал он.
Напомним, первый приговор Пушкарёву был вынесен в 2019 году, ему назначили 15 лет колонии строгого режима за незаконное получение больше 1,4 миллиарда рублей по муниципальным контрактам.
В 2022-м году Пушкарёва также приговорили к пяти годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями.
Сообщения о том, что Пушкарёв может отправиться в зону проведения специальной военной операции, появились осенью текущего года. Ранее экс-мэра Владивостока подтвердил, что он подписал контракт.