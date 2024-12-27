Норвежское судно Oslo Carrier 3 не стало спасать экипаж Ursa Major из-за запрета

Десятая статья конвенции касается обязанности оказания помощи судами в случае бедствия на море. В частности, она обязывает суда оказывать помощь другим судам, находящимся в опасности, если это не создает чрезмерной угрозы для их собственных членов экипажа или судна. Это положение является частью общих принципов, регулирующих спасение, и направлено на обеспечение обязательной помощи и безопасности жизни на море, независимо от происхождения судов и страны их владельцев.