Губернатор Миляев: в Суворовском районе нейтрализовали несколько БПЛА ВСУ

Украинские беспилотники были уничтожены на территории Суворовского района Тульской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
«Сегодня ночью на территории Суворовского района подразделениями ПВО министерства обороны РФ нейтрализованы БПЛА ВСУ», — сказано в сообщении.
Миляев также отметил, что предварительно, разрушений и пострадавших нет.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал таунхаус в поселке Разумное. Уточнялось, что в результате нападения ранения получили восьмилетний ребенок и его мама.
До этого Министерство обороны России сообщало, что в ночь на 26 декабря средства противовоздушной обороны пресекли попытки атак пяти украинских беспилотников в регионах РФ.