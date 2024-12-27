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Губернатор Миляев: в Суворовском районе нейтрализовали несколько БПЛА ВСУ

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Источник: Аргументы и факты

Украинские беспилотники были уничтожены на территории Суворовского района Тульской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

«Сегодня ночью на территории Суворовского района подразделениями ПВО министерства обороны РФ нейтрализованы БПЛА ВСУ», — сказано в сообщении.

Миляев также отметил, что предварительно, разрушений и пострадавших нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал таунхаус в поселке Разумное. Уточнялось, что в результате нападения ранения получили восьмилетний ребенок и его мама.

До этого Министерство обороны России сообщало, что в ночь на 26 декабря средства противовоздушной обороны пресекли попытки атак пяти украинских беспилотников в регионах РФ.