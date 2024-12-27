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Россиянам посоветовали обновить резюме во время новогодних праздников

Соискателям дали несколько советов, что писать в резюме.

Источник: Аргументы и факты

Россиянам, планирующим искать работу после новогодних праздников, следует опубликовать или обновить свое резюме в первые рабочие дни после выходных. Об этом aif.ru рассказали в SuperJob.

«SuperJob советует соискателям публиковать/обновить резюме в первые рабочие дни нового года. А на каникулах было бы неплохо уделить время его апгрейду», — говорится в сообщении сервиса по поиску работы.

Также исследователи дали несколько советов о том, как писать резюме. Нужно лаконично и понятно описать наименование должности, указать сферу деятельности последнего работодателя и описать опыт работы по схеме:

· задачи, для решения которых вас взяли в компанию;· что вы сделали для решения этих задач;· что в результате компания получила от ваших решений. В Superjob также напомнили, что опыт работы, высшее образование, наличие ученых степеней, знание иностранных языков, сертификаты о прохождении профильных курсов и прочее влияют на уровень зарплаты, который может предложить потенциальный работодатель.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что бюджетникам с 1 января проиндексируют зарплаты на 13,2%.

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