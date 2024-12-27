В Красноярском крае жертвы мошенников могут обращаться за помощью к чат-боту

В России запустили чат-бот для помощи жертвам мошенников. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В России запустили чат-бот для помощи жертвам мошенников. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Если вы стали жертвой мошенников, можно обратиться в специальный анонимный чат-бот. Например, можно сообщить о взломе аккаунта в «Госуслугах» или соцсети, о переводе денег мошенникам и др. Чат-бот сможет подсказать, что делать в вашей ситуации.