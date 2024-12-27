На дорогах Красноярского края в 2025 году установят 80 новых камер

По данным Госавтоинспекции, за 11 месяцев 2024 года в нашем крае зарегистрировали 2886 аварий. Меньше ДТП стало на трассах федерального (-2,8%) и регионального (-5,9%) значений. Прирост наблюдался на дорогах местного значения (+11,1%) и в границах населенных пунктов (+8,6%).