На дорогах Красноярского края в 2025 году установят 80 новых камер

26 декабря председатель правительства Красноярского края Сергей Верещагин провел заседание региональной комиссии по безопасности дорожного движения.
По данным Госавтоинспекции, за 11 месяцев 2024 года в нашем крае зарегистрировали 2886 аварий. Меньше ДТП стало на трассах федерального (-2,8%) и регионального (-5,9%) значений. Прирост наблюдался на дорогах местного значения (+11,1%) и в границах населенных пунктов (+8,6%).
Как сообщили в региональном правительстве, безопасность на трассах будут повышать с помощью камер фото- и видеофиксации. Уже в январе начнут работу 40 новых комплексов фиксации нарушений, еще 40 подключат во втором полугодии.
Сейчас в крае работают 163 стационарных поста. В течение года 29 из них перенесли на наиболее аварийно-опасные участки.
Ранее мы писали, что в Красноярске появилась новая стела на въезде со стороны села Дрокино.