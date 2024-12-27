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На дорогах Красноярского края в 2025 году установят 80 новых камер

Количество рубежей контроля на автодорогах региона в 2025 году увеличат в полтора раза.

Источник: Правительство Красноярского края

26 декабря председатель правительства Красноярского края Сергей Верещагин провел заседание региональной комиссии по безопасности дорожного движения.

По данным Госавтоинспекции, за 11 месяцев 2024 года в нашем крае зарегистрировали 2886 аварий. Меньше ДТП стало на трассах федерального (-2,8%) и регионального (-5,9%) значений. Прирост наблюдался на дорогах местного значения (+11,1%) и в границах населенных пунктов (+8,6%).

Как сообщили в региональном правительстве, безопасность на трассах будут повышать с помощью камер фото- и видеофиксации. Уже в январе начнут работу 40 новых комплексов фиксации нарушений, еще 40 подключат во втором полугодии.

Сейчас в крае работают 163 стационарных поста. В течение года 29 из них перенесли на наиболее аварийно-опасные участки.

Ранее мы писали, что в Красноярске появилась новая стела на въезде со стороны села Дрокино.

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