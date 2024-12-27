В Красноярске с 27 января заработают две новых платные парковки

В Красноярске с 27 января заработают две новых платных парковки возле Красноярской краевой больницы и в историческом центре на улице Республики. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Паркинги появятся на улицах Партизана Железняка, 3А/2 и Республики, 35. На первой стоянке оборудовано 12 платных мест, а на второй — 88. Первые 7 минут парковки будут бесплатными, однако далее надо будет платить 25 рублей за час. Красноярцы с ограниченными возможностями здоровья смогут парковаться бесплатно.
Оплатить парковочное место можно будет с помощью банковской карты, паркомата или приложения.
Напомним, у аэропорта Красноярска открыли новую парковочную зону Р9.