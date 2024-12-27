В Красноярске с 27 января заработают две новых платные парковки

Паркинги появятся на улицах Партизана Железняка, 3А/2 и Республики, 35. На первой стоянке оборудовано 12 платных мест, а на второй — 88. Первые 7 минут парковки будут бесплатными, однако далее надо будет платить 25 рублей за час. Красноярцы с ограниченными возможностями здоровья смогут парковаться бесплатно.