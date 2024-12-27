В Иркутской области открыли горячую линию по вопросам зарплаты бюджетников

В Иркутской области заработала горячая линия по вопросам заработной платы сотрудникам бюджетной сферы. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Номер для звонков — 122, пункт голосового меню — 6. Позвонить можно с мобильного и стационарного телефона из любого населенного пункта Иркутской области. Звонок бесплатный.
«Операторы Единого контакт-центра правительства Иркутской области работают круглосуточно, они дают комплексные консультации по вопросам, связанным со структурой заработной платы, порядком выплаты и размерами стимулирующих и компенсационных надбавок», — пояснил министр цифрового развития и связи Иркутской области Александр Селедцов.
Все обращения, поступившие на горячую линию, будут проанализированы.
Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области утвердили график работы поликлиник в новогодние праздники.