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В Иркутской области открыли горячую линию по вопросам зарплаты бюджетников

Операторы Единого контакт-центра правительства Иркутской области работают круглосуточно.

Источник: Правительство Иркутской области

В Иркутской области заработала горячая линия по вопросам заработной платы сотрудникам бюджетной сферы. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Номер для звонков — 122, пункт голосового меню — 6. Позвонить можно с мобильного и стационарного телефона из любого населенного пункта Иркутской области. Звонок бесплатный.

«Операторы Единого контакт-центра правительства Иркутской области работают круглосуточно, они дают комплексные консультации по вопросам, связанным со структурой заработной платы, порядком выплаты и размерами стимулирующих и компенсационных надбавок», — пояснил министр цифрового развития и связи Иркутской области Александр Селедцов.

Все обращения, поступившие на горячую линию, будут проанализированы.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области утвердили график работы поликлиник в новогодние праздники.

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