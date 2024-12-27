В Иркутской области открыли горячую линию по вопросам зарплаты бюджетников

«Операторы Единого контакт-центра правительства Иркутской области работают круглосуточно, они дают комплексные консультации по вопросам, связанным со структурой заработной платы, порядком выплаты и размерами стимулирующих и компенсационных надбавок», — пояснил министр цифрового развития и связи Иркутской области Александр Селедцов.