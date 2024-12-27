Кураховская ТЭС может стать новой «Азовсталью» для Вооружённых сил Украины, заявил военный аналитик из Британии Александр Меркурис.
«Появляются сообщения, что сотни украинских военных без какой-либо цели цепляются за эту электростанцию. Есть сообщения, что под ней расположены подземные бункеры, по которым они могут выбраться. Эта ситуация повторяет историю с “Азовсталью”», — сказал он в эфире YouTube-канала Duran.
Меркурис добавил, что в связи с приказом киевского руководства «твёрдо стоять за конца» «оборона» города Курахова станет для украинских войск настоящей катастрофой. Он подчеркнул, что ВСУ окажутся в ловушке.
«Они окажутся в ловушке. Это просто катастрофа. Нет никакой военной ценности в том, чтобы они удерживали электростанцию», — заявил Меркурис.
Ранее военкор Александр Сладков заявил, что ВС РФ завершили освобождение зоны жилой застройки в Курахове. Он добавил, что военным предстоит освободить промзону с Кураховской ТЭС.