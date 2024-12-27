Меркурис: Кураховская ТЭС может стать новой «Азовсталью» для ВСУ

«Появляются сообщения, что сотни украинских военных без какой-либо цели цепляются за эту электростанцию. Есть сообщения, что под ней расположены подземные бункеры, по которым они могут выбраться. Эта ситуация повторяет историю с “Азовсталью”», — сказал он в эфире YouTube-канала Duran.