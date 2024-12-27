Алена Хоценко назвала Омск семейным городом

Алена Хоценко стала гостем прямого эфира на ГТРК «Иртыш», посвященного Году семьи. Супруга губернатора Омской области откровенно рассказала, как восприняла фразу о том, что ей предстоит переезд в Сибирь.
Она отметила, что Омск для них с мужем стал впервые по-настоящему семейным городом, так как ранее из-за постоянных переездов семья не могла обустроиться на одном месте.
«Два года мы тут находимся. На тот момент мы жили в городе Ростов. Только переехали, только устроили детей на секцию в садике, — и тут новый переезд. Омск стал для нас семейным городом. То работы мужа, мы жили в разных городах, постоянные переезды. И наконец-то, только в Омске, уже имея шестерых детей, мы наконец-то стали постоянно жить вместе», — рассказала Алена Хоценко.
Также супруга Виталия Хоценко рассказала, что любит гулять недалеко от ТЮЗа, в парке.