Алена Хоценко назвала Омск семейным городом

«Два года мы тут находимся. На тот момент мы жили в городе Ростов. Только переехали, только устроили детей на секцию в садике, — и тут новый переезд. Омск стал для нас семейным городом. То работы мужа, мы жили в разных городах, постоянные переезды. И наконец-то, только в Омске, уже имея шестерых детей, мы наконец-то стали постоянно жить вместе», — рассказала Алена Хоценко.