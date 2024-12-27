Свердловские власти назвали «золотое время» для рождения ребенка

«Задача сделать так, чтобы семьи появлялись раньше, упаси бог, не в 14 и не в 16 лет. Когда человек стал совершеннолетним, когда он уже отвечает за свои поступки, но еще учится… Если семья будет появляться в 21−23 года, золотое время, это как раз нормально», — заявил Креков в эфире ОТВ.
Он подчеркнул, что молодым мамам в регионе с 2025 года будет положена единовременная выплата в размере 50 тыс. рублей после рождения ребенка. Еще одна мера поддержки студенческих семей — компенсация расходов на уплату процентов по ипотеке.
Ранее депутат Госдумы Александр Ильтяков заявил, что российские власти не смогут повысить рождаемость с помощью выплат. Материальный путь решения демографической проблемы ведет к формированию паразитических наклонностей в обществе, считает он. Депутат отметил, что поддержка государства необходима, но она и так сейчас внушительна. В качестве примера Ильтяков привел увеличение количества мест в детских садах, строительство перинатальных центров, снижение детской смертности. По его мнению, нужно воспитывать подрастающее поколение с детского сада.