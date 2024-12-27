Свердловские власти назвали «золотое время» для рождения ребенка

«Задача сделать так, чтобы семьи появлялись раньше, упаси бог, не в 14 и не в 16 лет. Когда человек стал совершеннолетним, когда он уже отвечает за свои поступки, но еще учится… Если семья будет появляться в 21−23 года, золотое время, это как раз нормально», — заявил Креков в эфире ОТВ.