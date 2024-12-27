В Приморском океанариуме впервые в неволе родились колючие акулы-катраны

В Приморском океанариуме впервые в неволе появились на свет пять коротокоперых колючих акул-катранов. Об этом сообщило учреждение.
«Случай рождения короткоперых колючих акул (катранов) в неволе зафиксирован впервые», — сказано в сообщении.
В учреждении также отметили, что акулята родились 18 декабря. Их рост составляет 21 сантиметр, вес 28,5 грамма. Кроме того, уточняется, что спустя четыре дня после рождения они стали есть мелко нарезанную кету, минтай, креветку.
Ранее стало известно, что самка ската — красного хвостокола, которая живет уже восемь лет в Приморском океанариуме без самца, принесла потомство.
До этого сообщалось, что семья пингвинов Гумбольдта Spheniscus humboldti в Приморском океанариуме в очередной раз вывела птенцов.