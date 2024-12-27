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Часть жителей Красноярского края досрочно получит пенсии за январь 2025 года

Пенсии за январь 2025 года начислят досрочно — до 28 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Часть жителей Красноярского края получит пенсии за январь 2025 года досрочно — до 28 декабря. Об этом сообщил региональный Оперштаб.

Новые сроки распространяются на все виды пенсий: страховые, социальные, по старости и другие. Деньги до новогодних праздников придут тем, кто получает выплаты через банк с 1 по 9 число.

— Пенсии придут уже проиндексированными — с 1 января 2025 года они увеличатся на 7,3%, — добавили специалисты.

Тем, кто получает пенсию через «Почту России», деньги начнут приносить с 3 января.

Начисление выплат по стандартному графику банки возобновят с 10 января.

Ранее мы писали, что в поселке Подтесово Енисейского района сдали новый трехэтажный дом, в который переселят из аварийных домов 132 жителя. Здание, расположенное в переулке Пролетарском, состоит из 60 квартир.