В Омской области увеличится компенсация перевозчикам за провоз льготников

В регионе планируют увеличить компенсацию за оплату проезда для льготников с 2025 года.
Уже подписано соответствующее постановление, которое подразумевает сохранение льгот для 27 категорий льготников в полном объеме, как это и было ранее.
В 2025 году общая сумма компенсации на каждого льготника составит от 381 до 388 рублей в месяц, из которых основная часть будет предназначена для проезда в городском транспорте — от 236,1 до 255,7 рубля.
Среднемесячное количество поездок всех льготников на общественном транспорте обходится областной казне в сумму более 2,6 млн. рублей.