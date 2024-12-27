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В Омской области увеличится компенсация перевозчикам за провоз льготников

В среднем за месяц на компенсацию стоимости проезда льготников Омская область тратит 2,6 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В регионе планируют увеличить компенсацию за оплату проезда для льготников с 2025 года.

Уже подписано соответствующее постановление, которое подразумевает сохранение льгот для 27 категорий льготников в полном объеме, как это и было ранее.

В 2025 году общая сумма компенсации на каждого льготника составит от 381 до 388 рублей в месяц, из которых основная часть будет предназначена для проезда в городском транспорте — от 236,1 до 255,7 рубля.

Среднемесячное количество поездок всех льготников на общественном транспорте обходится областной казне в сумму более 2,6 млн. рублей.