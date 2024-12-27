Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦТАК: долгожительница из КНДР получила стол в подарок от Ким Чен Ына

Речь идет о «праздничном столе», то есть о продуктах, которые лидер КНДР отправил долгожительнице, чтобы организовать застолье.

Источник: Аргументы и факты

Северокорейская долгожительница О Гым Сун получила поздравления от лидера страны Ким Чен Ына. Подробности сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Женщине исполнилось 100 лет. В честь этого Ким Чен Ын направил ей «праздничный стол». Подарок отправился в село Чхоин уезда Кымья в провинции Южный Хамгён.

«Руководящие работники уездного парткома и односельчане поздравили бабушку и поделились радостью с ее членами семьи», — отмечено в сообщении.

Речь идет именно о «праздничном столе», то есть продуктах. Их Ким Чен Ын подарил, чтобы женщина организовала праздник в кругу близких.

Ранее сам северокорейский лидер получил поздравления. С наступающими праздниками политика поздравил российский лидер Владимир Путин.