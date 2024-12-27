ЦТАК: долгожительница из КНДР получила стол в подарок от Ким Чен Ына

Северокорейская долгожительница О Гым Сун получила поздравления от лидера страны Ким Чен Ына. Подробности сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Женщине исполнилось 100 лет. В честь этого Ким Чен Ын направил ей «праздничный стол». Подарок отправился в село Чхоин уезда Кымья в провинции Южный Хамгён.
«Руководящие работники уездного парткома и односельчане поздравили бабушку и поделились радостью с ее членами семьи», — отмечено в сообщении.
Речь идет именно о «праздничном столе», то есть продуктах. Их Ким Чен Ын подарил, чтобы женщина организовала праздник в кругу близких.
Ранее сам северокорейский лидер получил поздравления. С наступающими праздниками политика поздравил российский лидер Владимир Путин.