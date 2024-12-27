Стало известно, какими будут последние рабочие дни 2024 года в Башкирии

Стал известен прогноз погоды на последние рабочие дни 2024-го года в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, жителей региона ждут неприятные сюрпризы.
Так, сегодня, 27 декабря, в Башкирии прогнозируется сильный ветер до 18 м/с, гололед и снежные заносы на дорогах, а также снегопад. Температура воздуха днем поднимется до −1,-6°.
В рабочую субботу жителей республики резкие изменения погоды не ждут. Метеорологи также прогнозируют снегопады, плохие условия на дорогах, а также потепление.
— Столбики термометров 28 декабря ночью покажут −4,-9°, днем потеплеет до 0,-5°, — заключили в Башгидрометцентре.
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