В Омскую область пришел вирус гриппа

Вирус гриппа А пришел в Омскую область. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора региона. По данным с 22 по 27 декабря, в Омской области обнаружен вирус гриппа А, на него пришлось 7,7 процентов всех исследуемых образцов.
Также омичи по-прежнему болеют риновирусами, сезонными коронавирусами, новой коронавирусной инфекцией, парагриппом и бокавирусами. В настоящее время уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 60 процентов.
Ранее мы писали, какими симптомами проявляет себя грипп.