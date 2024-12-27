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В Омскую область пришел вирус гриппа

В этом сезоне в регионе циркулирует вирус гриппа А.

Источник: Аргументы и факты

Вирус гриппа А пришел в Омскую область. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора региона. По данным с 22 по 27 декабря, в Омской области обнаружен вирус гриппа А, на него пришлось 7,7 процентов всех исследуемых образцов.

Также омичи по-прежнему болеют риновирусами, сезонными коронавирусами, новой коронавирусной инфекцией, парагриппом и бокавирусами. В настоящее время уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 60 процентов.