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В Башкирии ожидаются снегопады и потепление

Воздух может прогреться до 0 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +1° 2 м/с 80% 768 мм рт. ст. +3°
Источник: Агентство «Москва»

В Башкирии ожидаются снегопады и потепление. Воздух может прогреться до 0 градусов.

По прогнозам Башгидромета, 27 декабря ожидается небольшой снег, по северу до умеренного. В отдельных районах гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем −1,-6°.

28 декабря снег продолжится. Более чувствительные садки пройдут на юге республики. В отдельных районах гололед, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью −4,-9°, днем 0,-5°.

29 декабря также будет идти снег. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью −7,-12°, днем-3,-8°.