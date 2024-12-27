В Башкирии ожидаются снегопады и потепление. Воздух может прогреться до 0 градусов.
По прогнозам Башгидромета, 27 декабря ожидается небольшой снег, по северу до умеренного. В отдельных районах гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем −1,-6°.
28 декабря снег продолжится. Более чувствительные садки пройдут на юге республики. В отдельных районах гололед, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью −4,-9°, днем 0,-5°.
29 декабря также будет идти снег. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью −7,-12°, днем-3,-8°.