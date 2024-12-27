В Башкирии ожидаются снегопады и потепление

По прогнозам Башгидромета, 27 декабря ожидается небольшой снег, по северу до умеренного. В отдельных районах гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем −1,-6°.