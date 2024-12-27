Спасатели помогли транспортировать пациента весом 150 кг в Новосибирске

За прошедшие сутки спасатели МАСС зарегистрировали восемь обращений и осуществили четыре выезда на вызовы.
Одним из инцидентов стало обращение бригады врачей скорой помощи, которое поступило в период с 00:27 до 01:06 в Ленинском районе на улице Степной. Врачи запросили помощь в транспортировке пациента весом 150 кг. Помощь была оказана.
В случае чрезвычайной ситуации или если вы стали свидетелем происшествия, необходимо звонить по телефонам: 112 или 231−06−49.
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