Черная Луна появится в небе над Иркутской областью в новогоднюю ночь

Как рассказала заведующая Учебного астрофизического автоматизированного комплекса Физического факультета НГУ Альфия Нестеренко, в месяц Луна проходит четыре фазы: новолуние, первая четверть, полнолуние и последняя четверть. Однако в этом году спутник успеет вступить в «пятую» фазу, которая будет незаметна для человеческого глаза. Увидеть Луну в такую ночь можно будет при условии, если произойдет вспышка от врезавшегося в поверхность метеорита, а это случается раз в час. При этом необходим телескоп и камера, которая записывает участок неба, где находится Луна.