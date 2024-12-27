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Черная Луна появится в небе над Иркутской областью в новогоднюю ночь

31 декабря спутник будет находиться в 390 тысяч км от Земли.

Жители Иркутской области смогут наблюдать редкое астрономическое явление в Новый год. На 31 декабря выпадет пятая фаза Луны — новолуние, при котором спутник будет обращен неосвещенной, «невидимой» стороной к планете, однако наблюдать подобное явление невооруженным глазом не получится, пишет ИА IrkutskMedia.

Как рассказала заведующая Учебного астрофизического автоматизированного комплекса Физического факультета НГУ Альфия Нестеренко, в месяц Луна проходит четыре фазы: новолуние, первая четверть, полнолуние и последняя четверть. Однако в этом году спутник успеет вступить в «пятую» фазу, которая будет незаметна для человеческого глаза. Увидеть Луну в такую ночь можно будет при условии, если произойдет вспышка от врезавшегося в поверхность метеорита, а это случается раз в час. При этом необходим телескоп и камера, которая записывает участок неба, где находится Луна.

космос