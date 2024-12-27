Власти Уфы ответили на вопрос о частом ремонте дорог.

По его словам, из-за высокой транспортной нагрузки на наиболее загруженных магистралях образуется колея, что и становится причиной частых ремонтов. Эта практика соответствуют федеральным нормативам, согласно которым замена верхних слоев асфальта дорог, где проезжает более 20 тысяч автомобилей на полосу, производится раз в два года.