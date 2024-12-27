Власти Уфы ответили на вопрос о частом ремонте дорог.

Начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Константин Паппе в ходе брифинга на телеканале БСТ, проведенного главным редактором ИА «Башинформ» Русланом Шарафутдиновым, ответил на вопрос о частом ремонте наиболее загруженных городских дорог, таких как проспекты Октября, Салавата Юлаева и трасса в аэропорт.
По его словам, из-за высокой транспортной нагрузки на наиболее загруженных магистралях образуется колея, что и становится причиной частых ремонтов. Эта практика соответствуют федеральным нормативам, согласно которым замена верхних слоев асфальта дорог, где проезжает более 20 тысяч автомобилей на полосу, производится раз в два года.
Абсолютным рекордсменом в плане транспортной нагрузки является трасса Уфа — Аэропорт. Согласно показаниям датчиков транспортного потока, в сутки здесь проезжает до 160 тысяч автомобилей.
По словам Константина Паппе, увеличить межремонтные интервалы самых загруженных магистралей позволяет использование новых типов асфальта, имеющих повышенную износостойкость. Дорожные службы постоянно тестируют новые образцы. Хорошие результаты показал щебеночно-мастичный асфальт, при производстве которого используется прочный щебень особой формы и битум с высокими показателями устойчивости к нагрузкам.