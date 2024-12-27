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Декада спорта и здоровья начнется в Новосибирской области

В регионе стартует декада спорта и здоровья.

Источник: Сиб.фм

В регионе стартует декада спорта и здоровья.

В период с 1 по 8 января 2025 года в Новосибирской области пройдет декада спорта и здоровья. За неделю планируется провести около 200 спортивно-оздоровительных мероприятий. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Жителей и гостей области ждут соревнования, мастер-классы и турниры по различным видам спорта, включая лыжные гонки, хоккей, волейбол, баскетбол, бильярд, армрестлинг, настольный теннис и шахматы.

Напомним, что жителей Новосибирска приглашают на новогодние ярмарки.

здоровье