Теплая и снежная погода будет в Новосибирске

«Ветер будет южный и юго-западный, −8…-7 градусов мороза», — рассказали метеорологи о прогнозе погоды на субботу, 28 декабря.
В воскресенье, 29 декабря, прогнозируют −6…-5 градусов мороза, ожидается небольшой снег. В понедельник также возможны небольшие осадки, температура воздуха будет −8 градусов мороза. 31 декабря, в Новый год, Новосибирск ждет небольшое похолодание, столбик термометра опустится до −11…-10 градусов.
Напомним, в Новосибирске ни дня не проходит без коммунальной аварии, несколько дней люди в мороз находились без отопления.