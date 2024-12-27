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Теплая и снежная погода будет в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 27 декабря, ФедералПресс. В Новосибирске синоптики прогнозируют теплую и снежную погоду в ближайшие несколько дней. Потепление придет уже с 27 декабря, днем ожидается −9 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +1° 2 м/с 80% 768 мм рт. ст. +7°
Источник: РИА "Новости"

«Ветер будет южный и юго-западный, −8…-7 градусов мороза», — рассказали метеорологи о прогнозе погоды на субботу, 28 декабря.

В воскресенье, 29 декабря, прогнозируют −6…-5 градусов мороза, ожидается небольшой снег. В понедельник также возможны небольшие осадки, температура воздуха будет −8 градусов мороза. 31 декабря, в Новый год, Новосибирск ждет небольшое похолодание, столбик термометра опустится до −11…-10 градусов.

Напомним, в Новосибирске ни дня не проходит без коммунальной аварии, несколько дней люди в мороз находились без отопления.