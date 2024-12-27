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Более 16 тонн яблок возвращены из Омска в Казахстан из-за сомнительных документов

В Омске на таможне арестовали партию яблок из Казахстана.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Россельхознадзора и Омской таможни при досмотре грузового автомобиля из Казахстана обнаружили партию свежих яблок весом более 16 тонн с недействительным фитосанитарным сертификатом.

Указанный адрес получателя оказался ложным, что вызвало подозрения у инспекторов. Перевозчик был привлечен к административной ответственности за нарушение правил ввоза продукции.

Партия яблок была возвращена в Казахстан под контролем специалистов. В текущем году это уже 65-й случай попытки незаконного ввоза продукции на территорию Омской области. С начала года было возвращено более 842 тонн товаров, около 345 тысяч единиц продукции и более 15 кубометров различных материалов с нарушением фитосанитарных требований.