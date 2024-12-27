Более 16 тонн яблок возвращены из Омска в Казахстан из-за сомнительных документов

Партия яблок была возвращена в Казахстан под контролем специалистов. В текущем году это уже 65-й случай попытки незаконного ввоза продукции на территорию Омской области. С начала года было возвращено более 842 тонн товаров, около 345 тысяч единиц продукции и более 15 кубометров различных материалов с нарушением фитосанитарных требований.