В Омске власти запускают новый автобусный маршрут

Городок Нефтяников и 1-ю Учхозную улицу в Омске свяжет новый автобусный маршрут № 66. Об этом в эфире ГТРК «Иртыш» сообщил глава дептранспорта Вадим Кормилец. По его данным, новый автобус начнет ходить с 1 января 2025 года. Вадим Кормилец отметил, что отдельный маршрут вводится для удобства пассажиров.
Ранее в Омске уже ходил автобус № 66. Он перевозил пассажиров с 1-й Учхозной до улицы Партизанской. Этот автобусный маршрут был отменен 7 лет назад.
Ранее мы писали, что Омск и Екатеринбург свяжут «Финисты».