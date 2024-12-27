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В Омске власти запускают новый автобусный маршрут

Он будет перевозить пассажиров из Нефтяников на 1-ю Учхозную.

Источник: Freepik

Городок Нефтяников и 1-ю Учхозную улицу в Омске свяжет новый автобусный маршрут № 66. Об этом в эфире ГТРК «Иртыш» сообщил глава дептранспорта Вадим Кормилец. По его данным, новый автобус начнет ходить с 1 января 2025 года. Вадим Кормилец отметил, что отдельный маршрут вводится для удобства пассажиров.

Ранее в Омске уже ходил автобус № 66. Он перевозил пассажиров с 1-й Учхозной до улицы Партизанской. Этот автобусный маршрут был отменен 7 лет назад.

Ранее мы писали, что Омск и Екатеринбург свяжут «Финисты».