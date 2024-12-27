В Омске власти запускают новый автобусный маршрут

Городок Нефтяников и 1-ю Учхозную улицу в Омске свяжет новый автобусный маршрут № 66. Об этом в эфире ГТРК «Иртыш» сообщил глава дептранспорта Вадим Кормилец. По его данным, новый автобус начнет ходить с 1 января 2025 года. Вадим Кормилец отметил, что отдельный маршрут вводится для удобства пассажиров.