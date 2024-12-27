Открылась продажа доступных авиабилетов из Хабаровска в города ДФО

Авиакомпания «Аврора» начала продажу билетов на рейсы из Хабаровска в ряд городов Дальневосточного федерального округа. По доступной цене улететь из краевой столицы можно будет в Читу, Нерюнгри, Анадырь, Улан-Удэ и Якутск. Продажа билетов будет осуществляться до конца зимнего расписания 2025 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».