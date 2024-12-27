Открылась продажа доступных авиабилетов из Хабаровска в города ДФО

Авиакомпания «Аврора» начала продажу билетов на рейсы из Хабаровска в ряд городов Дальневосточного федерального округа. По доступной цене улететь из краевой столицы можно будет в Читу, Нерюнгри, Анадырь, Улан-Удэ и Якутск. Продажа билетов будет осуществляться до конца зимнего расписания 2025 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Расписание и маршруты:
— Хабаровск — Чита: рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам с 7 января;
— Хабаровск — Нерюнгри: рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам с 7 января;
— Хабаровск — Анадырь: рейсы будут выполняться по средам с 8 января;
— Хабаровск — Улан-Удэ: рейсы будут выполняться по четвергам с 9 января;
— Хабаровск — Якутск: рейсы будут выполняться по четвергам с 9 января.
Все рейсы будут выполняться совместно с партнёром-оператором, авиакомпанией «Якутия», на изготовленных в Комсомольске-на-Амуре самолётах «Суперджет 100».
Эти социально значимые рейсы являются частью программы Единой дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Их цель — улучшить транспортную доступность регионов Дальнего Востока.
Для получения подробной информации о расписании полётов и по вопросам приобретения билетов можно воспользоваться сайтом «Авроры», а также обратиться в контакт-центр или агентства авиакомпании. Контакт-центр «Авроры» работает по телефону 8−800−250−49−88. Звонки принимаются из всех городов и регионов России бесплатно.