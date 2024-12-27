В Приморье объявили даты ОГЭ и ЕГЭ на 2025 год

Основной этап ЕГЭ стартует 23 мая: в этот день школьники будут сдавать историю, литературу и химию. 27 мая состоится экзамен по математике, а 30 мая — по русскому языку. На 2 июня запланированы тестирования по обществознанию и физике, 5 июня — по биологии, географии и иностранным языкам. 10 и 11 июня школьники проверят свои знания по информатике и устной части иностранных языков.