В Приморье объявили даты ОГЭ и ЕГЭ на 2025 год

В Приморском крае объявили даты проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году. По информации Министерства образования региона, экзамены пройдут с 21 марта по 23 сентября согласно приказам Министерства просвещения Российской Федерации и Роспотребнадзора.
Как уточнили специалисты краевого минобра, досрочный этап ЕГЭ начнётся 21 марта и завершится 11 апреля. Для ОГЭ этот период продлится с 22 апреля по 6 мая. Кроме того, предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов.
Основной этап ЕГЭ стартует 23 мая: в этот день школьники будут сдавать историю, литературу и химию. 27 мая состоится экзамен по математике, а 30 мая — по русскому языку. На 2 июня запланированы тестирования по обществознанию и физике, 5 июня — по биологии, географии и иностранным языкам. 10 и 11 июня школьники проверят свои знания по информатике и устной части иностранных языков.
Дополнительные дни для сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике назначены на 4 и 8 сентября. Также предусмотрены даты для пересдачи одного из предметов — 3 и 4 июля.
Что касается ОГЭ, основной этап пройдёт с 21 мая по 2 июля, а дополнительный — с 2 по 23 сентября.
Пресс-служба правительства Приморского края сообщила, что регион в этом году вошёл в ТОП-30 лучших по итогам государственной итоговой аттестации. Заместитель председателя правительства и министр образования края Эльвира Шамонова отметила, что это значительное достижение для региона. Она подчеркнула, что успех обусловлен высоким уровнем подготовки выпускников и качественной работой образовательной системы.
По итогам ГИА-2024 в Приморье увеличилось число выпускников, набравших максимальный балл. В этом году таких учеников оказалось 66, включая двух школьников, набравших по 200 баллов. Также вырос средний балл по математике, химии, физике, обществознанию, биологии, истории и географии.