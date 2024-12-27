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Движение открыли на автодорогах в двух областях Казахстана

Об этом сообщили в нацкомпании «КазАвтоЖол».

Водителям в Казахстане сообщили об открытии движения на дорогах в двух регионах, передаёт BaigeNews.kz.

27 декабря 2024 года в 06:30 в следующих республиканских автодорогах открыто движение:

  • Восточно-Казахстанская область: автодорога «Омбы-Майкапшагай», км 1103−1321 (от гр. области Абай до границы КНР) для всех видов транспорта.
  • В области Абай: автодорога «Омск-Майкапшагай», км 1087−1103, уч. пов. на с. Богаз-гр. Восточно-Казахстанской области для всех видов транспорта.

«Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток», — говорится в сообщении.