Движение открыли на автодорогах в двух областях Казахстана

Водителям в Казахстане сообщили об открытии движения на дорогах в двух регионах, передаёт BaigeNews.kz.
27 декабря 2024 года в 06:30 в следующих республиканских автодорогах открыто движение:
- Восточно-Казахстанская область: автодорога «Омбы-Майкапшагай», км 1103−1321 (от гр. области Абай до границы КНР) для всех видов транспорта.
- В области Абай: автодорога «Омск-Майкапшагай», км 1087−1103, уч. пов. на с. Богаз-гр. Восточно-Казахстанской области для всех видов транспорта.
«Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток», — говорится в сообщении.