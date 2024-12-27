Участникам Сталинградской битвы выплатят по 100 тысяч рублей в 2025 году

Выплату перечислят также волгоградцам, награжденным медалью «За оборону Сталинграда», которые с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев работали в тылу. Период трудовой деятельности на временно оккупированных территориях CССР учитываться не будет.