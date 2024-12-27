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Участникам Сталинградской битвы выплатят по 100 тысяч рублей в 2025 году

Крупную сумму подготовили для ветеранов из Волгоградской области.

100 тыс. рублей перечислят ко 2 февраля — 82-летию Сталинградской битвы.

Единовременную денежную выплату утвердил губернатор Андрей Бочаров. Соответствующий документ, подписанный главой региона, появился на официальном портале правовой информации.

Согласно постановлению участники Сталинградской битвы, проживающие в Волгоградской области постоянно, получат единовременно по 100 тыс. рублей. Вся сумма должна прийти в первом квартале 2025 года.

Выплату перечислят также волгоградцам, награжденным медалью «За оборону Сталинграда», которые с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев работали в тылу. Период трудовой деятельности на временно оккупированных территориях CССР учитываться не будет.

По 10 тысяч рублей выплатят вдовам участников Сталинградской битвы, которые не вступили в повторный брак, и грaжданам со статусом «Житель осажденного Сталинграда».

Губернатор Волгоградской области поручил разработать и утвердить порядок получения выплат региональному комитету соцзащиты до 15 января.

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