Участникам Сталинградской битвы выплатят по 100 тысяч рублей в 2025 году

100 тыс. рублей перечислят ко 2 февраля — 82-летию Сталинградской битвы.
Единовременную денежную выплату утвердил губернатор Андрей Бочаров. Соответствующий документ, подписанный главой региона, появился на официальном портале правовой информации.
Согласно постановлению участники Сталинградской битвы, проживающие в Волгоградской области постоянно, получат единовременно по 100 тыс. рублей. Вся сумма должна прийти в первом квартале 2025 года.
Выплату перечислят также волгоградцам, награжденным медалью «За оборону Сталинграда», которые с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев работали в тылу. Период трудовой деятельности на временно оккупированных территориях CССР учитываться не будет.
По 10 тысяч рублей выплатят вдовам участников Сталинградской битвы, которые не вступили в повторный брак, и грaжданам со статусом «Житель осажденного Сталинграда».
Губернатор Волгоградской области поручил разработать и утвердить порядок получения выплат региональному комитету соцзащиты до 15 января.