Собянин присвоил имя академика Королева строящемуся мосту на западе Москвы

В память о втором советском космонавте, первом человеке в мире, совершившем длительный (более суток) космический полет, и втором человеке в мире, совершившем орбитальный космический полет, Герое Советского Союза Германе Степановиче Титове (1935−2000) строящейся набережной в районе Филевский Парк присвоили наименование «Набережная Германа Титова». Она расположена между Новофилевским и Береговым проездами.