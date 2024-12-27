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Собянин присвоил имя академика Королева строящемуся мосту на западе Москвы

Сооружение соединит Береговой проезд и Шелепихинскую набережную.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Строящиеся набережная и мост, расположенные на западе Москвы, получили новые наименования. Постановление по этим вопросам подписал Сергей Собянин.

В память о втором советском космонавте, первом человеке в мире, совершившем длительный (более суток) космический полет, и втором человеке в мире, совершившем орбитальный космический полет, Герое Советского Союза Германе Степановиче Титове (1935−2000) строящейся набережной в районе Филевский Парк присвоили наименование «Набережная Германа Титова». Она расположена между Новофилевским и Береговым проездами.

В память о выдающемся ученом, конструкторе и организаторе работ по созданию отечественной ракетно-космической техники, об основоположнике практической космонавтики Сергее Павловиче Королеве (1907−1966) строящемуся в районах Филевский Парк и Хорошево-Мневники мосту присвоили наименование «Мост Академика Королева». Сооружение соединит Береговой проезд и Шелепихинскую набережную.

Новые набережная и мост расположены недалеко от комплекса зданий будущего национального космического центра. Его строительство планируется завершить в 2025 году.

архитектура
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