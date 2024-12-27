Две области Беларуси отменили сбор за пересечение границы с ЕС с 1 января 2025

В пресс-службе Брестского облисполкома уточнили, что в период с 1 по 31 января 2025 года в области временно прекратят взимать местный сбор за пересечение границы. Сказано, что в указанный период пересечения границы в пункте пропусками сотрудники пограничной службы не будут требовать предъявления документов, подтверждающих оплату данного сбора. Вместе с тем в пресс-службе обратили внимание на то, что порядок взимания местного сбора с 1 февраля определят дополнительно.