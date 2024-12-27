Две области Беларуси отменили сбор за пересечение границы с ЕС с 1 января 2025 года. Речь идет про Брестскую и Гродненскую области, которые временно отменили уплату местного сбора за пересечение границы.
В пресс-службе Брестского облисполкома уточнили, что в период с 1 по 31 января 2025 года в области временно прекратят взимать местный сбор за пересечение границы. Сказано, что в указанный период пересечения границы в пункте пропусками сотрудники пограничной службы не будут требовать предъявления документов, подтверждающих оплату данного сбора. Вместе с тем в пресс-службе обратили внимание на то, что порядок взимания местного сбора с 1 февраля определят дополнительно.
В пресс-службе Гродненского облисполкома отметили, что с 1 января 2025 года будет отменен местный сбор за пересечение государственной границы. Говорится, что транспортные средства будут пересекать границу без уплаты указанного сбора. В Гродненском облисполкоме сообщили, что в течение первого квартала 2025 года местный сбор намереваются ввести снова. Дополнительная информация будет сообщена позднее.
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