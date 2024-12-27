Омичей предупреждают об опасной изморози: возможны обрывы и короткие замыкания

Омские синоптики предупреждают жителей региона об опасном природном явлении — кристаллической изморози. По прогнозам, сегодня, 27 декабря, на ветвях деревьев и электрических проводах ожидается образование ледяного покрова, состоящего из мелких частиц льда. Толщина изморози может превысить 35 миллиметров, что представляет серьёзную угрозу.
Особо опасно быстрое таяние ледяного покрова при потеплении. Этот процесс может привести к обрыву проводов и коротким замыканиям. Энергетические и спасательные службы региона приведены в повышенную готовность.
В связи с этим жителей Омска и Омской области призывают быть бдительными и соблюдать меры предосторожности. Рекомендуется избегать нахождения вблизи деревьев и линий электропередач, а также быть особенно внимательными на дорогах из-за возможного гололёда.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных погодными условиями, жители Омска могут обращаться в следующие службы по телефонам:
— МЧС России по Омской области: 01, 25−83−26, 44−91−00, 101 (с мобильного).
— Единая дежурно-диспетчерская служба города: 78−78−78.
Специалисты напоминают, что своевременное обращение в экстренные службы поможет оперативно устранить последствия непогоды и минимизировать возможный ущерб. Жителям региона рекомендуется следить за обновлениями прогнозов погоды и соблюдать рекомендации МЧС для обеспечения собственной безопасности. Будьте внимательны и осторожны!