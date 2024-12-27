В Пермском крае региональный оператор ТКО начнет самостоятельно вывозить мусор

В Пермском крае региональный оператор ТКО к своей работе по привлечению подрядчиков и координации их деятельности добавит самостоятельный вывоз мусора. Организация займется вывозом мусора с 1 января 2025 года из Индустриального района Перми и части Пермского округа.
Пермский региональный оператор ТКО принял участие в аукционах по выбору подрядчиков для транспортирования твердых коммунальных отходов на территории региона. По итогам аукционов новые подрядчики появятся в 12 муниципалитетах, включая Пермь, Березники, Соликамск, Кизел и Губаху, Пермский, Чердынский, Красновишерский, Чусовской, Лысьвенский, Горнозаводский и Александровский округа.
Выход «ПРО ТКО» на рынок мусороперевозок является предсказуемым этапом развития компании и подтверждает федеральный тренд на усиление роли государства в сфере ЖКХ, пишет «Коммерсант-Прикамье». Предприятие на 100% является структурой правительства Пермского края.