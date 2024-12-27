Ущерб в 700 тысяч рублей: в Башкирии за незаконную вырубку леса мужчину наказали «условкой» и штрафом

На мужчину завели уголовного дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Суд назначил ему год лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Прокурор направил в Иглинский межрайонный суд иск о взыскании с жителя республики оставшихся 400 тысяч рублей. Инстанция удовлетворила требования.