Ущерб в 700 тысяч рублей: в Башкирии за незаконную вырубку леса мужчину наказали «условкой» и штрафом

Житель Башкирии предстал перед судом за незаконную рубку леса. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
В июне прошлого года мужчина, не имея соответствующего разрешения, срубил деревья различных пород на территории Пушкинского участкового лесничества. Причиненный лесному фонду вред оценивается в сумму около 700 тысяч рублей. Часть он возместил.
На мужчину завели уголовного дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Суд назначил ему год лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Прокурор направил в Иглинский межрайонный суд иск о взыскании с жителя республики оставшихся 400 тысяч рублей. Инстанция удовлетворила требования.
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