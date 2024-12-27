Самарцев призвали не запускать салюты в новогодние праздники

В грядущие новогодние праздники самарцев призвали обойтись без салютов, петард и прочей пиротехники. Такое обращение опубликовал в своем телеграм-канале мэр Самары Иван Носков. Он отметил, что взрывы пиротехники в нынешнее время могут напугать многих, особенно пожилых людей и детей.
— Для праздничного настроения вполне достаточно бенгальских огней, хлопушек из серпантина и конфетти, которые можно использовать дома, — написал Иван Носков и отметил, что эти атрибуты праздника также нужно использовать с осторожностью.
Также глава Самары напомнил, что несовершеннолетним продавать пиротехнику запрещено.