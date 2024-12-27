Самарцев призвали не запускать салюты в новогодние праздники

В грядущие новогодние праздники самарцев призвали обойтись без салютов, петард и прочей пиротехники. Такое обращение опубликовал в своем телеграм-канале мэр Самары Иван Носков. Он отметил, что взрывы пиротехники в нынешнее время могут напугать многих, особенно пожилых людей и детей.